Os serviços secretos britânicos afirmaram esta quinta-feira que o exército russo está a tentar cercar a cidade de Avdiikva, um epicentro de combates nas últimas semanas na província oriental de Donetsk.

“Durante a última semana, as forças russas continuaram a atacar as aldeias em torno da disputada cidade de Adviivka“, afirmaram os serviços secretos, sublinhando que “é quase certo que a Rússia está a tentar fazer um movimento de pinça para cercar a cidade”.

A cidade de Avdiikva, localizada no leste da Ucrânia, foi palco de combates “durante quase uma década”, por “ter importância política para a Rússia devido à sua proximidade com a cidade de Donetsk”, segundo um comunicado publicado pelo Ministério da Defesa britânico na rede social X.

