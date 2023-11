Snoop Dogg surpreende ao anunciar que vai deixar de fumar

A notícia terá apanhado os fãs de Snoop Dogg completamente desprevenidos e é possível que muitos não acreditem na sua concretização. Na véspera do Dia Mundial do Não Fumador, que se celebra esta sexta-feira, o artista norte-americano, que uma vez admitiu fumar 81 cigarros por dia e que tem apelado à legalização da canábis, anunciou uma mudança radical no seu estilo de vida: vai deixar de fumar.

O anúncio foi feito através de uma publicação nas redes sociais, na qual o cantor, de 52 anos, revelou que, “após muita consideração e conversas com a família”, decidiu “parar de fumar”. “Por favor, respeitem a minha privacidade nesta altura”, pediu.

A decisão do rapper, conhecido por cantar “Smoke weed everyday” (“Fumem erva todos os dias”) e por ter muitos outros temas sobre o mesmo tema, originou reações da parte dos fãs do cantor. Enquanto alguns suspeitam que “daqui a dois dias, ele diga que a sua conta foi roubada”, outros sugerem que isto foi tudo uma estratégia de marketing. No entanto, esta não é a primeira vez que Snoop Dogg faz uma promessa destas.

O fundador da plataforma Merry Jane, com conteúdos e produtos de canábis, disse, em janeiro, numa entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live! que tentou parar de fumar há 20 anos, mas que não conseguiu. Agora, contudo, parece ter motivações diferentes.

“Ser avô mudou-me de várias formas”, confessou ao Daily Mail, em março, acrescentando que foi alvo de críticas quando o seu filho mais velho, Cordé Broadus, 29 anos, foi pai, em 2015.

A mudança principal foi passar a preocupar-me com a forma como vivo, como me movo e o tipo de pessoas com quem me associo. Porque quero ver os meus netos envelhecerem”, garantiu. “Com isto, estou a fazer atividades extra-curriculares ou apenas o que é suposto fazer?”, perguntou-se.

Nove meses depois, Renegade Piranha, a “enroladora de cigarros” de Snoop Dogg, divulgou alegadamente o número de unidades que fazia por dia. Numa entrevista ao programa The Kyle and Jackie O Show, Piranha disse que enrolava entre “75 a 150 cigarros por dia”, o equivalente a 250 gramas, aproximadamente.

Tal gerou repercussões inimagináveis, tendo o próprio rapper vindo desmentir as alegações. “A cabra disse que eu fumo… Isto é tudo o que eu fumo num dia de trabalho”, disse, num vídeo onde mostrou dez beatas. “Pára de mentir. Ia fumar essa erva toda num dia? O que sou? Uma máquina?”, perguntou.