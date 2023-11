(em atualização)

Um sismo de magnitude 7.0 foi sentido nas Filipinas, a 26 quilómetros de Glan, na província de Sarangani. Foi emitido um alerta de tsunami, depois do abalo que foi sentido às 16h14, hora local (menos oito horas em Lisboa).

‼????TSUNAMI ALERT

Following the #earthquake (#lindol) M7.0 occurred 27 km S of #Glan (#Philippines) 11 min ago (local time 16:14:12). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities' directives. Updates at the links provided below???? pic.twitter.com/d2RIWvT1YY

— EMSC (@LastQuake) November 17, 2023