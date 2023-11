Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra entre Israel e o Hamas

Quarenta camiões de ajuda entraram, esta sexta-feira, na Faixa de Gaza pela passagem fronteiriça de Rafah, que liga o território ao Egito, e de onde saíram 30 palestinianos feridos para tratamento nos Emirados Árabes Unidos, informaram fontes humanitárias.

Um membro do Crescente Vermelho disse à agência EFE que os veículos conseguiram descarregar material médico e alimentos na Faixa de Gaza. Segundo a mesma fonte, o pessoal humanitário está a trabalhar para garantir que o carregamento acumulado de quase 150 camiões na passagem de Rafah entre o mais rapidamente possível no enclave palestiniano.

Ao mesmo tempo, 30 palestinianos feridos fizeram o caminho inverso e deixaram a Faixa de Gaza através de Rafah, de onde se deslocaram para o aeroporto de Al Arish (a 40 quilómetros de distância) para embarcarem num voo com destino ao Dubai para tratamento médico, segundo a fonte do Crescente Vermelho.

Por outro lado, “842 estrangeiros deverão deixar Gaza, incluindo cerca de 193 egípcios de origem palestiniana e 649 estrangeiros dos Estados Unidos, Bielorrússia, Suécia, Bósnia-Herzegovina, Bahrein e Cazaquistão”, de acordo com a lista de pessoas retiradas.

A Autoridade Palestiniana, responsável pela passagem de Rafah, anunciou, esta sexta-feira, por sua vez que foram entregues 17 mil litros de combustível no território para alimentar os geradores da empresa de telecomunicações. Na quinta-feira, a empresa palestiniana de telecomunicações Paltel anunciou a “suspensão de todos os serviços de telecomunicações” por falta de combustível.

As autoridades de Israel, que mantêm a Faixa de Faz sitiada desde 7 de outubro, disseram que o gabinete de guerra autorizou a entrada diária de dois camiões de combustível no território para “cumprir um pedido dos Estados Unidos”.

As Nações Unidas, organizações humanitárias e o Governo do Hamas na Faixa de Gaza descrevem uma situação catastrófica para os cerca de 2,4 milhões de habitantes que se mantêm no pequeno território com escassez de comida, água e outros bens essenciais, e onde os hospitais enfrentam falta de energia devido à ausência de combustível para alimentar geradores.

Em 7 de outubro, combatentes do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) — desde 2007 no poder na Faixa de Gaza e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel — realizaram em território israelita um ataque de dimensões sem precedentes desde a criação do Estado de Israel, em 1948, fazendo 1.200 mortos, na maioria civis, cerca de 5.000 feridos e mais de 200 reféns.

Em retaliação, Israel declarou uma guerra para “erradicar” o Hamas, que começou por cortes ao abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível na Faixa de Gaza e bombardeamentos diários, seguidos de uma ofensiva terrestre que cercou a cidade de Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas, que entrou, esta sexta-feira, no 42.º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza 12.000 mortos, na maioria civis, 30.000 feridos, 3.250 desaparecidos sob os escombros e mais de 1,6 milhões de deslocados, segundo o mais recente balanço das autoridades locais.