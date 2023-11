Estudantes barricados em edifício da FCSH. Faculdade garante que aulas estão a decorrer normalmente

Vários estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, anunciaram em comunicado que fecharam um dos edifícios às 8h00 desta sexta-feira e mantiveram-se no interior do mesmo. Fonte oficial da faculdade assegura que o edifício não está fechado e que aulas estão a decorrer com normalidade, realçando que apenas uma das quatro portas do edifício está fechada e que os restantes alunos circulam pelos outros acessos.

Em comunicado, os estudantes justificam tratar-se de um “protesto contra os combustíveis fósseis” e reivindicam “o fim ao fóssil até 2030 e eletricidade 100% renovável e acessível até 2025”, com o objetivo de este ser “o último Inverno de gás em Portugal”.