Um tiroteio no hospital estadual de New Hampshire, em Concord, fez múltiplas vítimas esta sexta-feira. Segundo o Channel 3, o atirador já foi neutralizado, estando as forças policiais a revistar o edifício em busca de possíveis cúmplices.

A polícia evacuou algumas áreas da unidade de saúde, que funciona como um hospital psiquiátrico para casos agudos, assim como o Tribunal Distrital, que alberga o centro de comando da polícia.

As autoridades pediram à população que se mantenham afastadas do local.