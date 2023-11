Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou esta sexta-feira um plano da Rússia chamado “Maidan 3”, cujo objetivo passará por derrubar o governo ucraniano. Numa entrevista à Bloomberg, o Chefe de Estado referiu que os serviços secretos ucranianos e também os dos aliados de Kiev têm conhecimento desse plano.

O nome ‘Maidan’ não foi escolhido ao acaso, sendo a palavra utilizada pela Ucrânia para designar os movimentos que removeram os Presidentes pró-russos em 2004 e em 2014.

Em 2014, milhares de ucranianos saíram às ruas para derrubar o governo pró-russo de Viktor Yanukovich, numa revolução que ficou conhecida por Euromaidan, representando uma aproximação de Kiev à Europa.

“Maidan significa golpe de Estado para eles [russos]”, explicou Volodymyr Zelensky, acrescentando que o objetivo do plano passa por inicialmente semear o “caos” na sociedade ucraniana e depois derrubar o governo.

O ex-Presidente russo Dmitry Medvedev, atualmente atualmente vice-presidente do conselho de segurança russo, respondeu com ironia às acusações de Zelensky. “Expuseram o nosso plano. Estava tudo pronto: as pessoas certas, toneladas de armas e os humoristas russos a ligar à avó Nuland para cozinhar tortas para os manifestantes durante o Maidan”, escreveu numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 17, 2023