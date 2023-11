Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Comissão Europeia está a preparar um nova ronda de sanções para atingir o esforço de guerra russo e que deverá incluir restrições sob várias personalidades russas, incluindo o filho do ex-Presidente russo Dmitry Medvedev e uma familiar do atual chefe de Estado, Vladimir Putin.

Na lista de sancionados deverão passar a constar mais 47 nomes, incluindo o de Ilya Medvedev, o único filho do atual vice-presidente do conselho de segurança russo, e de Anna Tsivileva, prima de Putin. A informação foi avançada pelo jornal The Guardian, que teve acesso à proposta da Comissão Europeia, que ainda terá de ser aprovada pelos líderes europeus durante a próxima cimeira, marcada para dezembro.

O nome de Ilya Medvedev surge na lista por alegadamente ter orquestrado uma campanha de propaganda e desinformação na Ucrânia. Já o de Anna Tsivileva por estar associado à fundação russa “Defenders of the Fatherland” (em português, “Defensores da Pátria”), que apoia soldados russos a combater na Ucrânia.

De visita à Ucrânia no início do mês, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, revelou que o 12.º pacote de medidas contra a Rússia iria que vai conter mais “restrições às importações e exportações” e ainda ações para restringir o teto do preço do combustível. Segundo o documento consultado pelo The Guardian, em relação a este último ponto estão a ser pensadas proibições à venda em segunda mão de navios que transportam petróleo com o objetivo de atingir os que tentam esconder a origem e destino da sua carga e assim evitar o teto de preço imposto pela UE.

Outra das medidas que deverá constar na próxima ronda de sanções diz respeito aos diamantes russos, muito importantes para a economia do país. O jornal britânico adianta que está em cima de mesa uma proibição total dentro do bloco comunitário da venda de diamantes russos e joias que utilizem pedras preciosas russas. É esperado que esta medida remova anualmente mais de 4,5 mil milhões de euros de euros dos cofres russos.

Este é um tema em discussão desde o ano passado, mas só ganhou força quando a Bélgica, que está entre os principais importadores, removeu as suas objeções à proposta e o G7 concordou com as sanções durante a cimeira do Japão.

“É parte de um esforço do G7 para desenvolver uma proibição internacional coordenada com o objetivo de privar a Rússia de uma das mais importantes fontes de rendimento”, refere a proposta da Comissão Europeia. Por esta altura, segundo avançou o jornal britânico, representantes do G7 estão a realizar uma visita de três dias a Antuérpia para avaliar melhor como a proibição pode funcionar.

No final do mês passado, o ministro dos Negócios Estrangeiros português disse que esperava que o novo pacote de sanções incluísse medidas que abrangessem os diamantes russos, advertindo, no entanto, que este é “um tema mais complexo do que aparenta ser na superfície”. “Tem a ver também com a rastreabilidade dos diamantes, porque, caso contrário, será simplesmente a entrega de um mercado que atualmente está na Europa para outras partes do mundo, mas creio que estamos hoje bastante perto de um entendimento sobre essa matéria”, assinalou João Gomes Cravinho.