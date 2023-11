Um grupo de soldados israelitas foi suspenso depois de serem tornadas públicas imagens onde surgem em tronco nu e armados, durante um concerto de um artista numa base militar no norte de Israel.

Tudo começou no momento em que Avihu Pinhasov, artista do país, chegou a uma base militar em cima de uma retroescavadora, levantando uma bandeira de Israel. Os vários telemóveis que registaram o momento deram lugar a um concerto considerado inapropriado pelas Forças de Defesa de Israel. Os soldados que estavam no local juntaram-se à festa, ficaram de tronco nu, apenas com as calças da farda e com as armas pertencentes ao exército.

As imagens foram partilhadas pelo próprio Avihu Pinhasov no Instagram não agradaram aos responsáveis pelas forças armadas do países, em particular porque há relatos, segundo o Telegraph, de grandes quantidades de álcool consumidas durante o espetáculo.

Segundo o mesmo jornal, um porta-voz da Defesa de Israel referiu ao portal Walla! que foi realizada uma investigação que concluiu que os soldados não estavam a cumprir a conduta de valores do exército quando participaram na festa enquanto estavam em serviço. A mesma fonte garante que foi considerado que os soldados estavam a “brincar com armas” e que acabaram “temporariamente suspensos das atividades operacionais”.

Ainda assim, Avihu Pinhasov já prometeu festas do mesmo género noutras bases militares, garantindo que não vai parar devido a regras do exército. “Estou com os soldados e farei o que eles quiserem.”