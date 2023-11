O Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, escreveu o editorial deste sábado no Washington Post, dedicado a dois tópicos relativos à política externa: a guerra na Ucrânia e o conflito entre o Hamas e Israel. “O mundo enfrenta um ponto de inflexão, em que as escolhas que fazemos — incluindo a crise na Europa e o Médio Oriente — vai determinar a direção do futuro para as gerações vindouras.”

Num longo texto, o Chefe de Estado norte-americano defendeu Israel e indicou que ainda não chegou a altura de um cessar-fogo. “Enquanto o Hamas continua com a sua ideologia de destruição, um cessar-fogo não equivale a paz. Aos membros do Hamas, todos os cessar-fogo são um tempo que exploram para reconstruir e aumentar as munições, repor combatentes e recomeçar a matar inocentes outra vez”, argumentou Joe Biden.

Para o Presidente dos Estados Unidos, o cessar das hostilidades, neste momento, deixaria novamente Gaza a ser controlada pelo Hamas, cujos membros perpetuariam o “seu ódio” e que “negariam” que os civis palestinianos tivessem a chance de “construir algo melhor”.

Quando o conflito acabar, Joe Biden defende que deve haver a “solução de dois Estados”. “É a única maneira de garantir a segurança a longo prazo do povo israelita e palestiniano. Uma solução de dois Estados — onde dois povos vivem lado a lado com iguais liberdades, oportunidades e dignidades — é para onde a estrada da paz deve levar”, assinalou Joe Biden.

Assim sendo, Joe Biden acredita que Gaza e a Cisjordânia “devem ser reunidas sob a mesma estrutura governamental”, isto é, uma “Autoridade Palestiniana revitalizada”, que deve gerir ambos os territórios.

Num recado para alguns israelitas mais “extremistas”, o líder norte-americano avisou que a “violência extrema contra os palestinianos” na Cisjordânia “deve acabar”. “Aqueles que cometem violência devem ser responsabilizados”, alertou, destacando que os Estados Unidos estão prontos para “tomar passos”, incluindo o fim de “vistos” para “extremistas que atacam civis na Cisjordânia”.

Após a divulgação do artigo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reagiu dizendo que a Autoridade Palestiniana atual “não serve” para governar Gaza. “É impossível haver em Gaza um governo civil que apoia o terrorismo, encoraja o terrorismo, financia o terrorismo e educa para o terrorismo”, insistiu o israelita, recordando que o chefe da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, não condenou explicitamente os ataques de 7 de outubro.

A comparação entre Putin e o Hamas

No mesmo editorial, Joe Biden comparou o Hamas ao Chefe de Estado da Rússia, Vladimir Putin. Ambos querem que uma “democracia com que fazem fronteira” desapareça do mapa. “Quer Putin, quer o Hamas esperam colapsar a estabilidade regional e querem tirar vantagem da desordem”, argumentou o líder norte-americano.

“A América não pode, e não vai, deixar que isso aconteça”, prometeu Joe Biden, que defendeu que isso serve os “interesses de segurança nacional” dos Estados Unidos.

Sobre o conflito da Ucrânia, Joe Biden assinalou que Washington não enviou tropas para território ucraniano, mas que os EUA apoiam “os ucranianos corajosos que defendem a liberdade e a pátria”. “Estamos a providenciar [à Ucrânia] armas e assistência económica para parar o desejo de Putin de conquista, antes que o conflito se expanda.”

“Os Estados Unidos não estão a fazer isso sozinhos. Mais de 50 nações juntaram-se a nós para assegurar que a Ucrânia tem de se defender”, indicou Joe Biden, que notou ainda numa “NATO mais forte e mais unida”.