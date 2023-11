O primeiro-ministro israelita admitiu, este sábado, num discurso à nação, que existe uma forte pressão internacional para terminar com a guerra contra o Hamas. Contudo, Benjamin Netanyahu quis dizer ao “mundo” que Israel “vai continuar a lutar até o Hamas acabar por ser destruído”, referindo que ignorou vários pedidos de líderes internacionais para um cessar-fogo.

Agradecendo particularmente o “apoio dos Estados Unidos da América” pela ajuda que tem dado a Israel, Benjamin Netanyahu defendeu que as Forças de Defesa de Israel tem seguido o direito internacional. Não obstante, para que Telavive consiga continuar a sua campanha militar e de modo a diminuir as críticas da comunidade internacional, Benjamin Netanyahu “permitiu”, numa decisão unânime tomada pelo gabinete de guerra que gere o país, que entre combustível na Faixa de Gaza.

Sendo um dos temas que mais críticas tem gerado na sociedade israelita, Benjamin Netanyahu adiantou que ainda não há acordo com o Hamas para a “libertação” dos cerca de 240 reféns, que permanecem na Faixa de Gaza desde o dia 7 de outubro.

Este sábado, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra a ação do governo israelita relativamente aos reféns. Em reação, Benjamin Netanyahu indicou que assistiu aos protestos e assegurou que está ao lado dos manifestantes, assegurando que Israel continua a preocupar-se com o estado dos seus cidadãos em Gaza. “Quero garantir que, quando tivermos algo a dizer, informaremos”, prometeu o primeiro-ministro israelita.

Ao lado de Benjamin Netanyahu no mesmo discurso à nação, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, prometeu que as Forças de Defesa israelitas vão continuar a destruir o Hamas.

No que diz ser a “segunda fase da invasão terrestre”, Yoav Gallant sinalizou que o foco é agora o “leste de Gaza”, deixando de ser o norte, mas prometeu que as Forças de Defesa de Israel atacarão “em breve” o sul do território. “O Hamas tem sido duramente atingido. Tem perdido túneis, bunkers e postos de controlo”, afirmou o governante, acrescentando que muitos dos comandantes do grupo islâmico foram mortos. “Estamos a chegar a todos os lugares sensíveis para o Hamas e estamos a atingi-los.”

Yoav Gallant confirmou que há militantes do Hamas escondidos no sul de Gaza, mas o ministro da Defesa assegurou que aquela parte do território “sentirão em breve” o que Israel é capaz de fazer.