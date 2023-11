A Ordem dos Médicos acusa a Direção Executiva do SNS de falta de “transparência e rigor” na divulgação de dados sobre constrangimentos nas urgências, numa situação que descreve como “absolutamente lamentável”. “Estão a tentar passar uma falsa imagem de segurança”, denuncia o bastonário.

Em declarações ao Observador, Carlos Cortes garante que há muitos mais problemas nos hospitais do que aqueles divulgados no relatório semanal da Direção Executiva do SNS.

O relatório, não dando conta do que está a acontecer nos vários serviços de urgência do país, não está a prestar um bom serviço. É preciso mais transparência e rigor, para que a informação transmitida à população seja correta e fidedigna”, apela Carlos Cortes.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.