Pelo menos 21 pessoas morreram e cerca de 13 mil pessoas foram retiradas de zonas de risco, em consequência das fortes chuvas registadas nos últimos dois dias na República Dominicana, anunciaram este domingo as autoridades.

De acordo com o Centro de Operações de Emergência do país, entre as 21 vítimas mortais há três menores, e quase todas as províncias dominicanas estavam ainda este domingo em alerta por causa da precipitação.

Nove das 21 mortes ocorreram no sábado à noite, quando um grande muro desabou sobre veículos numa das principais artérias de Santo Domingo, e no sul do país, na província de San José de Oco, um homem perdeu a vida arrastado pelas águas.

Por causa das chuvas fortes, as autoridades suspenderam as atividades letivas nas escolas até quarta-feira, “para garantir a segurança de crianças e jovens”.