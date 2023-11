A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou ter efetuado uma missão no hospital Al Shifa, alvo de ataques do Exército israelita, e está a promover um plano de retirada do estabelecimento que qualificou de “zona de morte”.

“A OMS e os seus parceiros estão a elaborar com urgência planos para a retirada imediata dos restantes doentes, do pessoal e suas famílias”, indicou a organização em comunicado divulgado na noite de sábado, precisando que permaneciam 291 doentes e 25 funcionários no hospital.

A Faixa de Gaza está submetida a um cerco total por Israel desde 9 de outubro, com a população privada do fornecimento de água, eletricidade, alimentos e medicamentos.

Uma parte desta população refugiou-se no sul, perto da fronteira egípcia, mas centenas de milhares permanecem no meio dos combates, no norte do enclave. Segundo diversas organizações não-governamentais (ONG), a situação é desastrosa para a população.

Na Faixa de Gaza, onde Israel afirma pretender “aniquilar” o Hamas, os bombardeamentos israelitas em represália pelo ataque de 7 de outubro já provocaram a morte de mais de 12 mil pessoas, na maioria civis, incluindo cerca de 5.000 crianças, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

De acordo as autoridades israelitas, cerca de 1.200 pessoas foram mortas em Israel no ataque do Hamas a 7 de outubro, incluindo cerca de 300 militares e polícias.