Pensemos na vida como uma longa viagem. Vamos sendo confrontados com escolhas, vamos evoluindo nos nossos gostos e necessidades.

Se as nossas escolhas profissionais e pessoais moldam o nosso percurso de vida, a escolha de um automóvel molda a experiência da viagem. Não é uma escolha para a vida, é uma escolha para um momento da vida – afinal, aos 40 anos e com uma família de quatro a nosso cargo temos necessidades bem diferentes daquelas que temos com 22, solteiros e acabados de chegar ao mercado de trabalho. A relação com o automóvel quer-se, ainda assim, duradoura. O cuidado na sua escolha e manutenção são, por isso, fundamentais.

É aqui que entra a Carby. O nome pode soar desconhecido à maioria dos leitores, porque a marca é recente, mas o seu histórico fala por si: faz parte do Grupo JAP, que está prestes a celebrar 120 anos de existência, sempre no setor automóvel. A Carby é a insígnia que resulta da união estratégica dos concessionários do Grupo JAP e do Grupo Entreposto, representando 16 marcas de automóveis: Abarth, Audi, Citroën, Dacia, Fiat, Fuso, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, SEAT, Škoda, Volkswagen.

A Carby está presente em todas as fases da nossa relação com um automóvel: compra, troca e manutenção. Isto porque, para além de representar oficialmente 16 grandes marcas, está presente de Norte a Sul do país, com mais de 60 pontos de venda e assistência. Toda a sua oferta e serviços podem ser consultados em www.carby.pt

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Tal como na vida, para desfrutar da viagem é preciso estar descansado. Saber que, aconteça o que acontecer, temos uma solução pronta, uma saída próxima, uma alternativa. A Carby também contribui para esse estado de espírito, já que também presta serviços de reparador autorizado, com técnicos especializados, garantia de marca e peças originais.

No que respeita a frotas empresariais, o leque de vantagens que aporta aos seus clientes é ainda maior, com uma série de soluções de aquisição, gestão de frotas, assistência em viagem e viaturas de substituição, entre outras.

O foco da Carby é o cliente e a sua satisfação. Seja particular, seja empresarial. O que nos leva de volta à metáfora inicial: para apreciar a viagem, é importante reconhecer a importância da escolha. Para escolher em consciência, é importante reconhecer as melhores opções. E no que respeita à escolha automóvel, a Carby é, sem dúvida, uma delas.

Em última análise, a metáfora entre a vida humana e a vida de um automóvel é uma poderosa reflexão sobre a importância dos cuidados, escolhas conscientes e apreciação da jornada. À medida que conduzimos pelos caminhos da vida, devemos lembrar que, assim como um veículo, somos responsáveis pela nossa manutenção, as nossas escolhas e a qualidade da jornada que empreendemos. Com atenção constante e apreço pela jornada, podemos não apenas prolongar nossa vida, mas também vivê-la plenamente.