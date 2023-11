Esta segunda-feira queremos saber a sua opinião sobre o estado da direita em Portugal. Nos últimos tempos não têm sido publicadas muitas sondagens, mas nas sondagens que têm saído o PSD, na melhor das hipóteses, surge empatado com o PS. É certo que tanto o Chega como a Iniciativa Liberal parecem estar a subir nas intenções de voto, mas o CDS não. Apesar destes indicadores não ajudarem a formar uma imagem do que possa ser a governabilidade do país depois de 10 de Março, aparentemente todos estes partidos já se afastaram de um cenário de coligação pré-eleitoral. No contra-corrente de hoje queremos por isso discutir se, face a estes dados, os partidos à direita do PS têm realmente hipótese de eleger a maioria dos deputados e se têm condições para depois se entenderem. Como é que vai ser a arrumação pré-eleitoral dos partidos mais à direita? Vão conseguir ganhar as eleições?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.