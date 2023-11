As chuvas fortes que estão a afetar há dias estados do sul do Brasil, sobretudo Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já causaram sete mortes desde o fim de semana, confirmaram, esta terça-feira, fontes oficiais.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, informou esta terça-feira no seu perfil na rede social X (antigo Twitter) que foi confirmada uma quarta morte devido às chuvas naquele estado.

Infelizmente, tivemos a confirmação de mais uma morte em função das chuvas no Estado. Uma senhora de 67 anos foi encontrada morta dentro de uma casa alagada em Eldorado do Sul. Meus sentimentos à família. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) November 21, 2023

“Uma senhora de 67 anos foi encontrada morta dentro de uma casa alagada em Eldorado do Sul”, escreveu na rede social.

A informação elevou para quatro o número de vítimas mortais naquele estado já que no sábado as autoridades locais tinham confirmado a morte de uma mulher de 51 anos e da sua mãe, de 86 anos, numa casa que ficou destruída, e no domingo a de um homem morreu dentro do seu carro, que foi arrastado pela corrente.

As autoridades do estado de Santa Catarina confirmaram a morte de três mulheres, em dois incidentes separados, quando se deslocavam em veículos. A Defesa Civil de Santa Catarina informou no final de semana que mais de 60 municípios são afetados pelas chuvas, 17 deles declarados em estado de emergência, e outros cinco considerados em situação de calamidade.

Por sua vez, no estado do Rio Grande do Sul, as autoridades confirmaram que mais de 150 cidades foram afetadas pelas intempéries, deixando mais de 13.250 pessoas sem abrigo e mais de 3.700 casas destruídas.

Segundo especialistas, as chuvas estão a castigar a região sul do Brasil devido a um fenómeno El Niño e às mudanças climáticas que impactam o clima no país em 2023.

O El Niño ocorre em média a cada dois a sete anos e é um fenómeno climático natural associado ao aumento das temperaturas da superfície no centro e leste do Oceano Pacífico tropical, mas que tem efeitos em todo o mundo.