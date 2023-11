A deputada francesa Sandrine Josso, que foi alegadamente drogada por um senador depois de beber um copo de champanhe com esctasy, diz que ainda se encontra “em choque” com o que aconteceu e confessa que chegou a temer vir a sofrer um ataque cardíaco, escreve o The Guardian.

Josso, de 48 anos, concedeu duas entrevistas, onde falou do caso que está, há vários dias, a abalar França. A deputada do partido centrista MoDem disse que ainda se encontra em choque com o incidente e aproveitou a exposição mediática gerada pelo caso para alertar para o aumento do número de casos de adulteração de bebidas alcoólicas em França. “Qualquer um pode passar pelo que eu sofri”, disse Josso à France 5 TV, pedindo ao governo francês que tome medidas.

Na semana passada, o senador francês Joël Guerriau, de 66 anos, foi preso por alegadamente por ter “administrado a uma pessoa, sem o seu conhecimento, uma substância que poderia alterar o seu discernimento ou autocontrolo, de forma a levar a cabo uma violação ou agressão sexual”. Guerriau convidou Josso para a sua casa, em Paris, onde lhe terá servido uma bebida adulterada — champanhe com esctasy.

A deputada, com quem mantinha uma relação de amizade, sentiu-se mal pouco depois e foi assistida numa unidade de saúde. Agora, Josso contou que ficou “a tremer e a suar” depois de ter bebido o champanhe. “Percebi a armadilha em que tinha caído”, disse Josso.

À BFMTV, a deputada contou que conhece o senador há 10 anos e que, na terça-feira passada, ele a convidou para celebrar sua reeleição para o Senado. Os dois deveriam ter-se encontrado num restaurante mas Guerriau insistiu para que o encontro decorresse em sua casa, argumentando que ali havia menos pessoas e menos barulho. Josso garantiu que só tinha ido à casa do senador uma vez na última década.

Durante o encontro, Josso notou que o senador se comportava de forma estranha, incentivando-a a beber o champanhe. “O que parecia bizarro era o desejo de tilintar os copos várias vezes, para que eu bebesse novamente”, disse Josso, acrescentando ter estranhado também que o gosto do champanhe. “O champanhe não tinha um gosto normal, tinha um gosto doce”. Para além disso, Guerriau acendia e apagava as luzes com frequência, um gesto que, segundo os médicos que assistiram a deputada, se destina a ativar os efeitos de uma droga.

A deputada acabou por sair do apartamento de Guerriau, sentindo já “palpitações cardíacas”. Josso acabou por ser auxiliado por um taxista e por colegas do Parlamento francês.

Apesar de as análises terem revelado que a deputada tinha droga no organismo, Joël Guerriau — que é senador do partido Horizons — nega as acusações de que é alvo. Guerriau foi entretanto suspenso pelo seu partido e está a ser pressionado a renunciar ao mandato no Senado. Está também acusado pelo Ministério Público francês de posse e uso ilícito de drogas.