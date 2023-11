Duas pessoas foram detidas na localidade de Coina, no concelho do Barreiro, por tráfico de estupefacientes e posse de armas proibidas, anunciou esta terça-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

As detenções ocorreram nesta segunda-feira através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Montijo, distrito de Setúbal, indicou a GNR, em comunicado.

Segundo a GNR, os militares deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária no âmbito de uma investigação que durava há 18 meses, pelos crimes de tráfico de estupefacientes, furtos e ilícitos praticados com recurso e utilização de arma de fogo, nas localidades de Coina, Quinta do Conde e Quinta do Anjo.

Na sequência desta operação, foi detido um homem de 39 anos e uma mulher de 29 anos, e apreendidas 201 sementes de cannabis, 37 maços de tabaco, 28 munições, duas balanças de precisão, dois telemóveis, uma besta, uma catana, uma garrafa de oxido nitroso, uma trotinete elétrica e um ciclomotor.

Os suspeitos serão presentes esta terça-feira ao juiz no Tribunal Judicial do Barreiro, para aplicação de medidas de coação.

A operação contou com o reforço de militares do Posto Territorial de Santo António da Charneca, do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) e do Grupo Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção (UI).