Um conjunto de jovens do movimento “Greve Climática Estudantil”, que reivindica o fim do recurso a combustíveis fósseis até 2030, bloqueou na manhã desta terça-feira as entradas de instalações de vários partidos políticos em Lisboa, acusando a generalidade das forças políticas nacionais de não terem planos compatíveis com a realidade do combate às alterações climáticas.

“Os estudantes impediram as entradas nos edifícios de várias formas, e têm consigo propostas de planos sobre como os partidos podem garantir perto do fim ao fóssil até 2030 e eletricidade 100% renovável e acessível até 2025, garantindo que este é o Último Inverno de Gás em Portugal”, lê-se numa nota de imprensa enviada pelos jovens.

Em vários vídeos e fotografias enviados pelo próprio movimento juvenil à imprensa, é possível ver jovens com as mãos coladas às portas das sedes do PS, do Livre, do Bloco de Esquerda, do PAN e ainda à sede distrital de Lisboa do PSD. Dizem pretender bloquear as entradas de todos os partidos com representação parlamentar.

Num outro vídeo partilhado pelo grupo juvenil, é possível ver a polícia a retirar o jovem que se tinha colado à porta da sede nacional do PS, no Largo do Rato. Depois de resistir às ordens dadas pelas autoridades, o jovem foi algemado e levado para um carro da polícia.

Apenas o Chega terá sido a exceção. Segundo os jovens, a sede do partido não foi bloqueada porque o partido representa “os cães de guarda do sistema fóssil, saindo à rua para ladrar a quem se lhe opõe”. “O fascismo é um sintoma deste sistema e está ao serviço dele, por isso eles estão a ser bons cachorrinhos”, diz o movimento juvenil no Telegram, plataforma que tem usado para comunicar as suas ações. Assim, em vez de deixarem na sede daquele partido o dossiê com as suas propostas de ação (designadamente, o fim dos combustíveis fósseis até 2030), os jovens deixaram “brinquedos para cães”.

“Estes são os nossos termos, esta é a proposta que viemos entregar. Se algum partido quiser formar governo tem de os respeitar, pois nenhum governo pode ser legítimo se continuar a ignorar a maior crise que a humanidade já enfrentou. Estou aqui porque eles têm de se pronunciar”, disse a jovem que se colou à porta do Bloco de Esquerda, segundo o comunicado do movimento. “Querem acabar com este sistema que nos condena ou continuar a fazer parte dele?”

O movimento “Greve Climática Estudantil” é o mesmo que esteve por trás dos recentes ataques com tinta verde a vários ministros, incluindo o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, e o ministro das Finanças, Fernando Medina.