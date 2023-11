Siga aqui o nosso liveblog sobre a crise política em Portugal

O presidente do PSD, Luís Montenegro, afirmou, esta terça-feira, o partido só não terá condições de governabilidade se “o Chega e o PS estiverem de mãos dadas”.

Se o PSD não tiver maioria absoluta no parlamento, o PSD tentará encontrar o reforço da sua posição de maneira a alcançar essa maioria, sendo certo que não se vai coligar nem com o PS, nem com o Chega. Se mesmo assim não houver maioria absoluta, terão de ser esses partidos a tomar uma de duas posições: ou dar condições de governabilidade ao Governo ou então deitá-lo abaixo”, afirmou o líder do PSD à margem da conferência “A nova economia” organizada pela CNN Portugal.