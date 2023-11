O Tribunal da Relação do Porto anulou o acórdão que condenou um homem a 12 anos de prisão por tráfico de pessoas, ordenando a reabertura da audiência para a inquirição de mais testemunhas da defesa.

O acórdão do Tribunal da Relação, datado de 8 de novembro e consultado esta quarta-feira pela Lusa, veio dar razão ao arguido que tinha recorrido de um despacho do juiz presidente do coletivo que julgou o caso no Tribunal de São João Novo, no Porto.

Em causa está o facto de o juiz ter negado um pedido da defesa para a reinquirição de uma testemunha e inquirição de sete novas testemunhas na sequência de uma alteração não substancial e uma alteração da qualificação jurídica dos factos descritos no despacho de pronúncia comunicada ao arguido no decurso do julgamento.

O Tribunal da Relação concluiu que o despacho recorrido violou vários preceitos do Código de Processo Penal e, em consequência, ordenou a reabertura da audiência para inquirição das pessoas indicadas pelo arguido no requerimento apresentado.

Esta decisão acarreta a anulação dos atos posteriores ao despacho recorrido, incluindo o acórdão condenatório.

Em 13 de abril, o homem foi condenado, no Tribunal de São João Novo, a um cúmulo jurídico de 12 anos de prisão, pela prática de 12 crimes de tráfico de pessoas, tendo sido absolvido de dois destes crimes.

Além da pena de prisão, o arguido, que já tem três condenações em Espanha, uma das quais pela prática do mesmo crime, foi sentenciado a pagar cerca de 93 mil euros às vítimas e cerca de 68 mil euros ao Estado, correspondente à vantagem obtida com a atividade criminal.

Durante a leitura do acórdão, o presidente do coletivo de juízes lembrou que o homem, de 51 anos, agiu sempre com dolo porque aliciou, enganou e transportou as vítimas para Espanha com falsas promessas quanto às condições de trabalho e de vida com o objetivo de obter de forma ilegítima, para si, vantagens económicas.

“Explorou-as até ao limite para enriquecer aproveitando-se da situação daquelas pessoas, nomeadamente da sua fragilidade, adição, falta de retaguarda familiar e condições económicas”, sublinhou o magistrado.

Referindo ainda que o homem se aproveitou da força de trabalho destas pessoas em seu proveito, o juiz frisou que as condições a que elas estavam sujeitas eram “degradantes e desumanas”.

As vítimas não tinham dias de descanso, não eram remuneradas, e as que eram recebiam um valor aquém do prometido, o alojamento não tinha condições e a bebida e comida era nutricionalmente pobre, frisou.

O juiz destacou ainda que ao longo do julgamento o homem manifestou “notória insensibilidade” e não mostrou arrependimento nem empatia com as vítimas existindo, por isso, o risco de voltar a cometer estes crimes.

O arguido estava inicialmente acusado de 19 crimes de escravidão mas, na sequência da alteração da qualificação jurídica dos factos descritos no despacho de pronúncia, passou a incorrer na prática de 14 crimes de tráfico de pessoas.