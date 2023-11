Um homem com 35 anos foi detido na Madeira por suspeita da prática do crime de violação, na forma tentada, de uma menor com 17 anos, informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que a detenção ocorreu em cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público na sequência de uma investigação baseada numa denúncia sobre factos ocorridos no início do ano, no concelho de Câmara de Lobos, contíguo a oeste do Funchal.

Segundo a mesma nota, existia “proximidade entre as residências da vítima e do agressor”.

A PJ aponta que foram “desenvolvidas diversas diligências, visando a recolha de elementos de prova e a identificação cabal do presumível autor, que culminaram com a sua detenção”.

O detido vai ser agora presente às autoridades judiciárias, que determinarão a eventual aplicação de medidas de coação.