No passado domingo, em Montjuïc, o Barcelona goleou o Real Madrid e venceu o 12.º Clásico feminino. A diferença abismal entre a qualidade das duas equipas ficou ainda mais evidente, com as catalães a anularem as merengues e a cavarem uma vantagem de seis pontos na liderança do Campeonato. Na bancada presidencial, no momento em que soou o apito final, Florentino Pérez terá tomado uma decisão — uma decisão que pode mudar o paradigma do futebol feminino mundial.

De acordo com a imprensa espanhola, o presidente do Real Madrid estará a estudar a possibilidade de contratar Alexia Putellas. A experiente jogadora espanhola, melhor marcadora da história do Barcelona e duas vezes Bola de Ouro, termina contrato no final da temporada e ainda não renovou — sendo um dos principais dossiês pendentes da estrutura catalã, que quer ficar com João Cancelo e João Félix para lá do verão e também prolongar o vínculo de Mapi León.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na semana passada, o jornal catalão ARA já tinha adiantado que Alexia Putellas exigiu cerca de um milhão de euros anuais para renovar contrato com o Barcelona. A jogadora de 29 anos recebe atualmente 800 mil euros por ano, entre os salários do clube e o que encaixa na seleção espanhola, e comunicou à estrutura blaugrana que considera justo o aumento do vencimento por tudo o que gera ao nível da comunicação, da venda de camisolas e da publicidade. Ainda assim, também terá indicado aos próprios representantes que não quer ouvir qualquer proposta até se sentar com Joan Laporta e companhia para discutir o próprio futuro.

Tendo em conta este contexto, Florentino Pérez pretende acenar não só com mais dinheiro, mas também com a garantia de protagonismo sem paralelo — isto porque, apesar de continuar a ser a capitã de equipa e o nome mais reconhecido do futebol feminino mundial, Putellas tem perdido alguma atenção para Aitana Bonmatí, que acabou de ganhar a Bola de Ouro depois de ser eleita a melhor jogadora do Mundial que Espanha conquistou.

????‼️ "Sería sonrojante que todo un símbolo para el barcelonismo no renovase (…) Más o menos así empezaron con Messi" ????️ El análisis de @manucarreno en @ellarguero https://t.co/SDimZC7uix — El Larguero (@ellarguero) November 22, 2023

O tema foi assunto no conhecido programa “El Larguero” da Cadena SER, onde o jornalista Manu Carreño garantiu que ainda não existem grandes desenvolvimentos, mas sublinhou que o Barcelona tem de se apressar para evitar um novo “caso Figo”. “Não aconteceu mais nada, nem de um lado nem de outro, mas já estamos em novembro e o contrato acaba em junho. Estamos a falar de uma diferença ridícula, são 200 mil euros, porque ela já ganha 800 mil euros por ano. Não entendo o porquê de esperarem até janeiro, que é quando fica livre para negociar, se já sabem que querem renovar”, começou por dizer.

“Dizem-me que a Alexia quer ficar, que disse aos representantes que nem quer ouvir propostas até resolver o assunto com o Barça. Nem quero imaginar que depois de deixarem Messi sair, de terem dito ‘lamento, mas tens de ir’ ao melhor jogador da história, não renovem com a melhor jogadora por 200 mil euros”, sublinhou, sem deixar de recordar que o Barcelona atravessa enormes constrangimentos económicos e que os salários da equipa feminina que é campeã europeia também contam para o fairplay financeiro.