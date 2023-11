Em atualização

O Partido pela Liberdade (PVV, sigla em holandês), de extrema-direita, venceu as eleições gerais nos Países Baixos, mostra a sondagem à boca de urnas da Ipsos publicada há momentos. Aquela força partidária, liderada por Geert Wilders, terá obtido 35 lugares na Câmara dos Representantes holandesa, ainda que muito longe de uma maioria absoluta (76).

Em segundo lugar, ficou a aliança de esquerda entre os Verdes e o Partido Trabalhista, que terá eleito 26 deputados, seguida do Partido Popular pela Liberdade e Pela Democracia (VVD), do antigo primeiro-ministro, Mark Rutte, com 23 lugares.

Ainda não é claro que o partido de extrema-direita consiga governar, estando dependente de uma coligação com vários partidos para conseguir obter a maioria de 76 lugares na Câmara dos Representantes.

O líder do PVV, Geert Wilders, de 60 anos, que chegou a apoiar o primeiro governo de coligação liderada por Mark Rutte, é conhecido pelas suas críticas ao Islão e à União Europeia.