Esta quarta-feira voltamos a olhar para o conflito no Médio Oriente. O Qatar anunciou esta madrugada que Israel e o Hamas tinham chegado acordo para uma pausa de quatro dias nos combates para que possam ser trocados 50 reféns israelitas por 150 palestinianos detidos nas prisões do estado judaico. Dos dois lados há contudo a certeza que os combates serão retomados depois e continua sem se saber o que possa acontecer com a Faixa de Gaza depois das operações militares terminarem. Hoje, no contra-corrente, voltamos a discutir a situação naquela região até para perceber se a paz alguma vez esteve próxima nos 75 anos de existência do Estado de Israel e se podemos ter esperança de que, terminada mais esta guerra, possa acontecer o que aconteceu depois que outras guerras: Será que as partes podem sentar-se à mesa e chegar a um entendimento?

