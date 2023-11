A solução governativa que Pedro Nuno Santos mais elogia foi aquela que António Costa formou em 2015, depois de ter perdido as eleições para a coligação do PSD/CDS. Mas se o candidato à liderança do PS não esconde o desejo de reedição da “geringonça”, não diz o que fará se ficar atrás do PSD nas eleições, ou seja, se tentará governar se perder como Costa. Um silêncio tão calculado como a “disciplina férrea” com que apareceu sobre os casos de justiça que envolvem o PS. Garantido só mesmo o uso do Chega contra o PSD — partido com quem admite apenas acordos de regime.

São duas questões que terá sobre si tanto na campanha interna como numa eventual campanha para as legislativas e ambas ficam neste limbo, depois da primeira entrevista (à TVI e CNN Portugal) do candidato à liderança do PS. Já outras questões, também com especial peso sobre os seus ombros, foram mais ou menos arrumadas: o processo de escolha do novo aeroporto de Lisboa é para seguir como está, na comissão independente; a privatização da TAP é para fazer “sem pressa”.

Começando pelas questões de governabilidade. Pedro Nuno Santos volta a elogiar a geringonça — uma “boa memória para os portugueses — e faz mesmo a distinção entre o Bloco de Esquerda e o PCP do partido que pode vir a servir ao PSD para formar uma maioria, o Chega: “Não há equivalência entre o BE o o PCP e o Chega”. Inclinado para esse lado do hemiciclo, o socialista repetiu mais do que uma vez a boa experiência que a geringonça significou e também que “não fecha portas”, depois de “derrubado o muro”, por António Costa em 2015. “Procurará as soluções que permitam implementar o programa do PS”, garantiu apenas.

