Um navio de guerra dos EUA que patrulha o Mar Vermelho intercetou esta quinta-feira drones explosivos lançados de uma região do Iémen controlada pelos rebeldes Huthis, anunciou o Comando Militar do Médio Oriente norte-americano (Centcom).

“O USS Thomas Hudner disparou e destruiu numerosos drones de ataque lançados a partir da região do Iémen controlada pelos Huthis”, disse o Centcom na rede social X (antigo Twitter).

On the morning (Yemen time) of November 23, the USS Thomas Hudner (DDG 116) shot down multiple one-way attack drones launched from Houthi controlled areas in Yemen. The drones were shot down while the U.S. warship was on patrol in the Red Sea. The ship and crew sustained no… pic.twitter.com/TqXuaKsgwe

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 23, 2023