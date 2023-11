Siga aqui o liveblog do conflito israelo-palestiniano.

As forças armadas de Israel (IDF) e os serviços de informação (Shin Bet) confirmaram a detenção de diretor do hospital Al-Shifa, que seguia num corredor humanitário em direção a sul da Faixa de Gaza. Hamas diz que é um “ato desprezível”.

A convicção de Israel é que Mohammad Abu Salmiya “supervisionava a utilização do hospital como quartel-general do Hamas”. Essa é uma leitura construída com base em vários testemunhos que indicaram que Salmiya tinha perfeito conhecimento de que, como alega Israel, os operacionais do Hamas acediam através do hospital a uma rede de túneis e salas subterrâneas onde planeavam as suas operações.

As mesmas fontes israelitas dizem que o hospital Al-Shifa até serviu para abrigar operacionais do Hamas e deter reféns israelitas. Mohammad Abu Salmiya estará, nesta, altura, a ser questionado acerca do seu eventual envolvimento e/ou conhecimento destas alegações.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, suspendeu a coordenação com a Organização Mundial de Saúde para a retirada de feridos e doentes. “Isto significa que a retirada dos feridos e dos profissionais de saúde dos hospitais está, neste momento, interrompida“, pode ler-se em comunicado onde se acrescenta que as autoridades de Gaza esperam que a ONU “tome medidas urgentes para resolver esta questão”.

O Hamas considerou um “ato desprezível” a detenção do diretor do hospital Al-Shifa, por parte de Israel. “Consideramos que é um ato desprezível que vem de uma entidade que não tem qualquer sentido de humanidade e moral, para não falar de ser um crime e uma violação clara das regras internacionais que garantem que não pode haver ataques contra profissionais de saúde”, afirma o Hamas, numa declaração citada pela Al Jazeera.