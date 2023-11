Sem antigos líderes partidários, mas com muitos senadores. O PSD vai reunir este sábado em Almada para lançar o ataque às próximas legislativas, num congresso que deveria ser de revisão estatutária mas que será transformado num toque a rebate da família social-democrata.

E não faltarão nomes de peso. Desde logo, Nuno Morais Sarmento, homem forte do barrosismo e ex-vice-presidente de Rui Rio (logo, adversário de Montenegro nos idos de 2020). A participação do antigo ministro da Presidência reveste-se de especial importância, não só pelo percurso e peso políticos, mas também pelos problemas de saúde que tem atravessado.

José Luís Arnaut presidente da ANA – Aeroportos, outra figura do universo barrosista — foi secretário-geral do PSD na era de Durão Barroso e ministro Adjunto desse governo —, será outro dos convidados de luxo de Montenegro. Pedro Lynce, ministro da Ciência e Ensino Superior, é outro dos convidados.

Destaque ainda para Maria Luís Albuquerque: a antiga ministra das Finanças de Pedro Passos Coelho volta a participar num evento do partido depois de se ter afastado em 2020 — nessa altura, apoiou abertamente Luís Montenegro contra Rui Rio.

José Pedro Aguiar Branco, ministro da Defesa de Pedro Passos Coelho e apontado insistentemente como futuro cabeça de lista nas próximas eleições europeias. Tal como Miguel Miguel Poiares Maduro, antigo ministro do Desenvolvimento Regional, que marcará igualmente presença em Almada.

Teresa Morais, antiga deputada do PSD, vice-presidente na direção de Passos e ministra da Cultura no governo dos 26 dias, Manuel Castro Almeida, antigo presidente da Câmara de São João da Madeira, ex-secretário de Estado do Desenvolvimento Regional do Governo de Passos e vice-presidente de Rui Rio, são outros dos convidados.