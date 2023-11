Esta sexta-feira abordamos as “discussões do costume” à volta da celebração do 25 de novembro. Assinalam-se amanhã 48 anos do 25 de Novembro de 1975, o momento em que os militares moderados conseguiram conter os que, nas Forças Armadas, queriam que Portugal optasse por um regime de “poder popular”, à cubana ou à soviética, e não fosse a “democracia burguesa” que a Constituição de 1976 acabaria por consagrar. E sempre que passa este aniversário acentua-se a clivagem entre os partidos que querem recordar o significado desse dia e aqueles que prefeririam esquecê-la. A novidade dos últimos anos é o Partido Socialista, que em 1975 estava do lado dos militares moderados, alinhar agora, por regra, com os herdeiros políticos dos radicais do período revolucionário. Uma vez que nos aproximamos da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, será importante recordar o 25 de Novembro?

