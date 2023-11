Entrou ao lado de Pedro Nuno Santos na sede nacional do partido no dia da apresentação da candidatura à liderança do partido, numa tentativa de conciliação de alas socialistas: a mais à esquerda e a moderada, de que foi um dos representantes óbvios desde que se opôs à “geringonça” que era o sonho de Pedro Nuno Santos. Agora, Francisco Assis surge a explicar esse apoio, num artigo de opinião no “Público”, mas também a avisar que neste momento “nada poderia ser mais trágico do que a instauração de um muro a separar a esquerda e a direita democráticas.”

No texto, Assis defende que “o PS deve manifestar abertura para um diálogo útil com os partidos situados à sua direita e à sua esquerda com o objetivo de fortalecer as instituições democráticas e de construir as condições políticas necessárias para o sucesso das transformações de que o país necessita”. Aliás, o socialista diz que “um dos grandes erros cometidos aquando do período áureo da ‘geringonça’ foi justamente o da cedência à tentação da demonização da direita”. E diz que “nem por sombras” deve voltar a repetir isso.

A solução que António Costa montou, em 2015, com Pedro Nuno Santos a coordenar as negociações com a esquerda no Parlamento, foi criticada por Assis que agora garante não estar arrependido da posição que assumiu na altura — tendo até sido vaiado num congresso do PS em 2016. Assume que há quem veja como “uma incongruência” este seu apoio a um dos rostos mais visíveis dessa solução de governação e explica as suas razões.

