A Fundação Champalimaud anunciou esta sexta-feira que o Grupo Würth e a Fundação Würth vão disponibilizar um total de 50 milhões de euros para financiar a sua investigação na área do combate ao cancro do pâncreas.

“Estamos muito gratos pelo apoio do Grupo Würth e da Fundação Würth, sem fins lucrativos, uma vez que facilita muitos anos de investigação sobre o cancro. Esta subvenção vai ajudar-nos a fazer novos progressos e a prestar melhores cuidados aos doentes com cancro do pâncreas em todo o mundo”, sublinhou a presidente do Conselho de Administração, Leonor Beleza, no anúncio da entrega do apoio.

A Champalimaud destaca ainda que este tipo de cancro “continua a ser um dos mais mortais e, ao mesmo tempo, um dos menos investigados”.