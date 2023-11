O líder da Iniciativa Liberal desvalorizou, esta quinta-feira, a saída de cerca de duas dezenas de membros do partido, dizendo que “só nas últimas semanas aderiram 200 novos membros” ao partido.

No final de uma visita à Lisbon Games Week, em Lisboa, Rui Rocha foi questionado sobre notícias desta quinta-feira que dão conta que da saída de 25 membros do partido, incluindo ex-conselheiros nacionais e candidatos autárquicos, com críticas à liderança que acusam de ter transformado a IL “numa caricatura” e num “partido do regime, sem rasgo nem ambição”.

O líder da IL começou por precisar que destes 25 “um saiu há um ano, outros há meses e só uma pequena parte saiu nos últimos dias”.

Nas últimas duas semanas aderiram à IL 200 novos membros. Tenho de respeitar as decisões de quem decide que já não encontra no partido aquilo que queria, mas tenho de estar mais preocupado com quem entra, que têm sido muitos mais”, afirmou.

Rui Rocha rejeitou igualmente as críticas de nepotismo que foram deixadas por estes ex-membros e remeteu a demonstração de união do partido para a comemoração da IL, no próximo sábado, do 25 de novembro no Porto.

Vai estar o ex-presidente Carlos Guimarães Pinto, o ex-presidente João Cotrim Figueiredo, vou estar eu e centenas de liberais, não há maior demonstração de união do que a presença de três presidentes”, defendeu, dizendo estar “muito confiante” para as legislativas antecipadas de 10 de março.