A cantora portuguesa Lina_ edita em janeiro um novo álbum,“Fado Camões”, que inclui um dueto com o espanhol Rodrigo Cuevas, “O que temo e o que desejo”, foi esta sexta-feira divulgado.

“O álbum que aí vem coloca a poesia de Camões em novos cenários, tendo sido preciosa a colaboração da guitarra portuguesa de Pedro Viana, o piano, teclas e arranjos de John Baggott, músico inglês que já tocou com os Massive Attack, Portishead ou Robert Plant, e em dois temas, Ianina Khmelik, em piano e sintetizadores”, de acordo com o agenciamento da artista, num comunicado esta sexta-feira divulgado.

Em “Fado Camões”, que será editado em 19 de janeiro pela editora alemã Galileo Music, Lina_ conta também com a participação da cantora e compositora Amélia Muge, que, “além de ser autora da música e da letra de uma das canções, ajudou na adaptação das letras”.

Este é “um álbum mais pessoal” da cantora, com o qual inicia “um novo capítulo com a produção do músico, produtor e compositor britânico Justin Adams, conhecido por trabalhos com Robert Plant, Rachid Taha, Tinariwen e Souad Massi, ou colaborações com Brian Eno ou Sinead O’ Connor”.

Em outubro, foi revelado o primeiro “single” de “Fado Camões”, “Desamor”, e a partir desta sexta-feira é possível ouvir-se “O que temo e o que desejo”, tema no qual Lina_, “com a ajuda de Rodrigo Cuevas, devolve uma canção que fala de desejo, morte e vida, porque isto anda tudo ligado”.

O novo álbum de Lina_ será apresentado ao vivo no próximo ano, estando já agendados concertos em Lisboa (30 de janeiro no Teatro da Trindade), Beja (17 de fevereiro no Teatro Pax Júlia), Madrid (12 de março no Teatro Pavón), Lérida, em Espanha (14 de março em local a anunciar), Paris (15 de março no Studio de l’Ermitage), Bordéus, em França (16 de maço no Rocher de Palmer) e Forde, na Noruega (5 de julho no Forde Festivalen).

Nos espetáculos, Lina_ estará acompanhada de Pedro Viana e Ianina Khmelik e John Baggot será convidado em alguns deles.

Lina_ já tinha editado como Carolina em 2014 e 2017, antes de se juntar ao produtor catalão Raül Refree — que trabalhou com nomes como Rosalía, Lee Ranaldo e Sílvia Perez Cruz —, para mergulhar no repertório de Amália Rodrigues.

Em 2021, Lina_ e Raül Refere editaram a nível internacional um álbum homónimo, elogiado por vários meios internacionais, como a BBC e as revistas Les Inrocks, francesa, e a publicação online norte-americana Pitchfork.

O álbum, que inclui temas como “Barco Negro”, “Foi Deus”, “Ave Maria Fadista”, “Medo” e “Gaivota”, foi distinguido com vários prémios, entre os quais o de disco do ano da World Music Chart e o Prémio Carlos do Carmo 2021.