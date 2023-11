O festival de canto lírico Luísa Todi, com direção artística do compositor Jorge Salgueiro, vai decorrer em todas as freguesias do concelho de Setúbal, de 9 a 20 de janeiro do próximo ano, anunciou esta sexta-feira a Câmara Municipal.

O festival é organizado pela Câmara Municipal e pela Associação Setúbal Voz, e tem previstas 20 iniciativas, entre espetáculos e oficinas, visando “transfigurar todo o concelho de Setúbal num epicentro de excelência cultural”, nas palavras do presidente da edilidade, André Martins, citado num comunicado da autarquia.

O festival presta homenagem à cantora lírica Luísa Todi, nascida em Setúbal em 1753, e que fez carreira internacional, tendo atuado em várias capitais europeias, abrindo o festival no dia de aniversário da cantora, que morreu em Lisboa em 1853.

No mesmo documento, o autarca enfatiza a colaboração contínua entre o município e a Associação Setúbal Voz que “tem sido vital para o fortalecimento da cultura e para promover o enriquecimento artístico”.

No comunicado, lê-se ainda que a requalificação da casa onde viveu Luísa Todi, em Setúbal, “deve ter início a partir de meados de 2024”.

O festival vai contar com a participação dos cantores líricos Ana Filipa Leitão, André Henriques, Diogo Oliveira, Helena de Castro, Inês Constantino, João Merino, Maria Inês Beira, Mariana Chaves, Maribel Ortega, Rita Álvaro, Sara Belo e Sara Brites, do Coro Setúbal Voz, sob a direção do maestro João Malha e da maestrina Ana Cláudia Sousa, e ainda da bailarina Leonor Mateus.

No dia 9 de janeiro, às 11h, na glorieta a Luísa Todi, a soprano Sara Belo e o Grupo de Metais apresentam “Luísa Singin’ in The Rain”.

Na cerimónia de encerramento, no dia 20, às 21h, no Auditório Bocage, é apresentado o espetáculo “Coro de Óperas” com o Coro Setúbal Voz e narração lírica de Inês Constantino, acompanhados ao piano, sob a direção de Ana Cláudia Sousa e com texto de Paulo Reis Simões.

Antes do encerramento, no dia 19, pelas 11h, apresenta-se uma “Ópera para Bebés”, no Roof 61, com orientação de Sandra de Oliveira e a soprano Helena de Castro.