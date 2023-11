O Governo Regional dos Açores quer reduzir o consumo de tabaco na região em 35% e aumentar a percentagem de fumadores que aderem a consultas de cessação tabágica em 25%.

“Temos como prioridade máxima a implementação da estratégia regional de prevenção e combate ao tabagismo, uma vez que estamos perante o mais importante fator de risco modificável para doenças não transmissíveis, onde se incluem as respiratórias, as doenças cérebro vasculares e grande percentagem dos cancros mais incidentes nos Açores”, avançou a secretária regional da Saúde e Desporto, Mónica Seidi, citada hoje em comunicado de imprensa.

Segundo a governante, “a primeira versão do Plano Regional de Saúde está concluída” e será submetida a consulta pública no início de dezembro.

Mónica Seidi adiantou que a estratégia pretende “reduzir a prevalência do tabagismo e melhorar a qualidade de vida dos açorianos, oferecendo os recursos necessários e todo o apoio para que consigam deixar de fumar”.

A titular da pasta da Saúde nos Açores revelou que o documento prevê a redução em 10% do número de fumadores ativos com idade igual ou superior a 15 anos e em 35% o consumo global do tabaco.

Para alcançar estes valores, o executivo açoriano pretende “aumentar em 25% a proporção de fumadores que teve pelo menos uma consulta de cessação tabágica no Serviço Regional de Saúde”.

A governante do executivo PSD/CDS-PP/PPM participou nas jornadas comemorativas dos 30 anos do serviço de pneumologia do Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, na sexta-feira, em Angra do Heroísmo.