António Leitão Amaro, vice-presidente do PSD, acredita que o partido está “obrigado” a ganhar as eleições a 10 de março. Perder as eleições diz, aos olhos dos dirigentes, diz que “não convencemos as pessoas”.

“Não estamos aqui por outro resultado que não seja ganhar”, resume, garantindo que PSD “não olha para o governo como um fim em si mesmo” mas como “um serviço para governar”. “Não é pelo PSD, há um problema muito maior se PSD não ganhar, é um problema para o país.”

Leitão Amaro considera importante que Luís Montenegro tenha dito que não governa se vencer as eleições, deixando o ónus nos socialistas: “Quem é que não responde em Portugal ao que vai fazer? Não sabemos se PS está ou não a caminhar de volta para os braços da esquerda mais radical.”

Sobre a política de coligações do PSD, Leitão Amaro não deixou de lamentar a posição do PS. “O tabu da política portuguesa não mora aqui. A IL fez há dois anos uma escolha na câmara de Lisboa que praticamente ia deixando o poder nas mãos do PS”, recorda, frisando que há apoios e votos noutros partidos que são “apoios ao PS.”

Questionado sobre o facto de, no discurso inicial, Montenegro ter falado em “gonçalvismo” e ter chamado “cinderela” a Mariana Mortágua, o vice-presidente do PSD diz que se “gera desconforto dos visados” e desvaloriza a questão de um possível afastamento do eleitorado moderado: “Não está aí nenhum insulto nem nada deselegante.”