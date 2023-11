Um diploma apresentado esta semana pelo Ministério da Saúde aos sindicatos dos médicos, dos enfermeiros e dos assistentes técnicos propõe que os médicos de família passem a ganhar menos se prescreverem exames e medicamentos acima dos limites, avança este sábado o Jornal de Notícias. Esses limites são fixados numa portaria que regula o índice de desempenho das equipas das novas unidades de saúde familiar (USF).

Para especialistas de medicina geral e familiar, o índice de desempenho pode representar até 2860 euros por mês dos quais, com as novas regras, perto de metade poderá ficar em risco, de acordo com o mesmo jornal. O diploma ainda pode sofrer alterações, mas vai ser aprovado até terça-feira, 28 de novembro, um dia antes antes da votação final global do Orçamento de Estado.

A portaria que regula o índice de desempenho das equipas (IDE), a que o Jornal de Notícias teve acesso, estipula pela primeira vez o peso que cada um dos 43 indicadores de avaliação do trabalho dos profissionais das USF tem na sua remuneração. Os indicadores já existiam, mas para efeitos de evolução das unidades de saúde e incentivos institucionais.

Quatro desses indicadores, lê-se ainda no JN, pesam 40% do total do IDE. Dois são relacionados com a prescrição de medicamentos e meios complementares de diagnóstico e terapêutica, um relacionado com as consultas nas unidades de saúde face às idas dos utentes às urgências e outro que avalia a taxa de internamentos evitáveis. Os sindicatos criticam o peso excessivo destes indicadores e consideram esta lógica “perversa”, tendo apresentado contrapropostas.