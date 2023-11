Miguel Morgado entende que a promessa de Luís Montenegro em desperdiçar uma eventual maioria parlamentar à direita se ficar em segundo lugar “é um enorme disparate”. “Há vinculações que o líderes devem fazer junto do eleitorado, mas neste caso parece-me um disparate destituído de qualquer princípio. Os portugueses querem uma solução plausível e moderada e não vão penalizar se estiver um ponto atrás ou à frente”, defende.

Em entrevista ao Observador, a partir do Congresso do PSD, em Almada, o o antigo deputado e ex-assessor político de Pedro Passos Coelho não deixou de reconhecer a desilusão com o facto de não existir uma grande coligação à direita.

“Sempre defendi a formação de uma grande federação do espaço não socialista para evitar a ascensão de radicalismos e extremismos e a perpetuação de governos de esquerda. Foi uma oportunidade perdida, tanto quanto sei mais por recusa da IL do que propriamente do PSD”.

Já depois das eleições, Miguel Morgado defende que o PSD deve procurar uma coligação governamental com a IL e com o CDS, caso este partido venha a conseguir eleger deputados. Espero que haja uma experiência governativa do PSD com IL e presumivelmente com o CDS. Se o Chega quiser aprender com o sucesso dessa experiência se calhar depois vamos ter uma conversa diferente”, disse.