Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD, acredita que “Pedro Nuno Santos está a passar por um processo de pasteurização, a tentar higienizar-se de um radicalismo que está colado à sua imagem e forma de estar na política”.

Depois de o candidato do PS ter reagido às palavras de Luís Montenegro no Congresso do PSD, Pinto Luz recordou que “o PSD é um partido fundador da democracia, moderado e Pedro Nuno Santos é o radical aqui”.

Foi mais longe para dizer que “os portugueses sabem que ao votarem em Pedro Nuno Santos estão a votar num governo com o apoio do Bloco de Esquerda, de Mariana Mortágua, e do PCP”, justificando que Luís Montenegro usou expressões como “gonçalvismo” ou “cinderela”, referindo-se a Mortágua, para mostrar um “radicalismo quase básico que Pedro Nuno Santos trouxe para a política”.

“Não posso aceitar que haja um processo de normalização de Pedro Nuno Santos como um processo de normalização do Bloco de Esquerda. Pedro Nuno Santos não é normal na política portuguesa, é um radical, é um populista de esquerda”, apontou Miguel Pinto Luz em entrevista ao Observador.

E o dirigente social-democrata deu o exemplo do Chega: “Não queremos coligações com o Chega, mas queremos o eleitorado do Chega, dando resposta às questões da segurança e da imigração.” “Não fugiremos aos temas quentes”, assegurou, frisando que partidos terão “até março para dar resposta”.

Miguel Pinto Luz realçou também que “a exclusão do Chega era pedida pela sociedade”, mas que a avaliação sobre pré-coligações com outros partidos ficará para o pós-congresso.

“O presidente da IL foi absolutamente vocal, como há muito tempo não ouvia, e esta arrogância e sobranceria que vejo nos liberais… saiu-lhes o tiro pela culatra em Lisboa e Moedas podia estar a governar com vereadores liberais e teríamos uma maioria mais abrangente e capaz”, recorda, sublinhando que “a IL autoexcluiu-se desse diálogo”, frisando que “pode ser um caminho errado e já temos um exemplo”.

Questionado sobre as sondagens, que diz serem “preocupantes”, o vice-presidente do PSD considera que “não é normal” e que “é grave” que “dois partidos moderados do centro tenham menos de 60%”. “É uma mudança de paradigma”, sublinhou, frisando que leva a pensar que “não temos tido solução para os problemas dos portugueses”.