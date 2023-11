A PSP deteve este ano, até 31 de outubro, 808 pessoas por violência doméstica, a maioria homens, e apreendeu 119 armas no contexto do mesmo crime, divulgou, esta sexta-feira, a Direção-Nacional em comunicado.

Segundo os dados, divulgados no Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, a PSP já registou este ano 13.178 denúncias de violência doméstica.

Das 808 detenções feitas pela polícia nos primeiros 10 meses do corrente ano, 513 ocorreram em flagrante delito. A maioria dos detidos (751) eram homens.

Em comunicado, a PSP adianta que dispõe, na comunidade, de 19 locais de atendimento a vítimas de violência doméstica com polícias com formação específica. As denúncias podem ser feitas nas esquadras, junto dos polícias adstritos às equipas de apoio à vítima, ou por correio eletrónico, para o endereço violenciadomestica@psp.pt.

O Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres foi instituído pela ONU em 1999 para alertar para a violência física, psicológica, sexual e social sobre as mulheres.