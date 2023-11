A trégua acordada por Israel e o Hamas levou, esta segunda-feira, à libertação de mais onze reféns — duas mulheres adultas e nove crianças. Entre o grupo de reféns que regressaram a Israel, por entre muitos momentos de suspense durante a tarde, encontram-se duas gémeas de apenas três anos — Emma e Yuli –, uma doente com cancro que a família teme ter estado estes 50 dias sem acesso a medicamentos e vários adolescentes, incluindo o jovem Eitan, descrito como um rapaz “sensível”, grande fã de futebol e avesso a passar muito tempo longe dos pais.

Não será a última libertação de reféns: o processo de libertação deste grupo foi precisamente pautado por notícias que davam conta de que o acordo seria prolongado por mais dois dias, o que acabou por acontecer. “Nada é final até que aconteça”, avisou Israel. Mas a ideia é que esta terça e quarta-feira sejam libertados mais 20 dos reféns levados pelo Hamas.

#BREAKING: Here is the list of the 11 hostages released by Hamas who are officially back in Israel

Eitan Yahalomi (12)

Karina Engel-Bart (51)

Mika Engel (18)

Yuval Engel (12)

Sharon Aloni-Cunio (34)

Yuli Cunio (3)

Emma Cunio (3)

Sahar Calderon (16)

Erez Calderon (12)

Or Yaakov…

— Robert Sherman (@RobertShermanTV) November 27, 2023