Em comunicado, a Câmara Municipal do Porto adiantou que João Laia vai assumir funções em janeiro de 2024. Natural de Lisboa, onde nasceu em 1981, João Laia é curador-chefe de exposições no Kiasma — Museu Nacional de Arte Contemporânea de Helsínquia, na Finlândia, desde junho de 2019, e é formado em ciências sociais, teoria do cinema e arte contemporânea.

Em projetos anteriores, João Laia colaborou com a Fundação Sandretto Re Rebaudengo, em Itália, La Casa Encendida, em Espanha, e a Whitechapel Gallery, no Reino Unido, entre outros. Editou as obras Living Encounters (2022) e A Multiple Community (2018).

É um dos fundadores do espaço independente, sem fins lucrativos, The Green Parrot, em Barcelona, dedicado a práticas artísticas contemporâneas do sul da Europa, Médio Oriente, Norte de África e América Latina.

Em Portugal, colaborou com instituições como o Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia, o Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado, o Torreão Nascente da Cordoaria Nacional — Galerias Municipais de Lisboa, a Galeria Zé dos Bois, a Galeria Francisco Fino, a Galeria Municipal do Porto e a Coleção António Cachola.

A autarquia salientou que, no Porto, João Laia apresentou projetos como uma onda polifónica de elementos concretos que fluem pelo ar (2014), no ARTES Mota Galiza, e Hybridize or Disappear (2015), nos Paços do Concelho.

Colaborou em diversas ocasiões com a Galeria Municipal do Porto, assinando a curadoria de exposições como 10000 anos depois entre Vénus e Marte (2017), a primeira edição do Prémio Paulo Cunha e Silva (2018) — onde integrou também o júri dessa edição — e Máscaras (Masks) (2020).

João Laia foi também, juntamente com Valentinas Klimasauskas, curador da 14ª Trienal do Báltico, intitulada The Endless Frontier, no CAC – Contemporary Art Centre, em Vilnius (2021), dupla que se juntou novamente para apresentar a dupla de artistas Pakui Hardware no Pavilhão Lituano na 60.ª Bienal de Veneza, em 2024.

Em Espanha, Laia, que foi igualmente curador da 12.ª edição da Bienal de Arte Contemporânea de Gotemburgo, que terminou a 19 de novembro, colaborou também com Museu de Arte Contemporânea de Barcelona.