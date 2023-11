O Resgate Marítimo e a Guarda Civil espanhola socorreram esta segunda-feira 122 pessoas de origem subsaariana, incluindo um bebé, que seguiam em duas embarcações ao sul da ilha de ElHierro, nas Ilhas Canárias.

As autoridades espanholas acompanharam as duas embarcações até ao cais de La Restinga, na ilha de El Hierro.

No primeiro resgate, o navio Salvamar Adhara foi encarregado de acompanhar 64 migrantes — 60 homens, três mulheres e um bebé — que viajavam numa embarcação que foi localizada no início da madrugada desta segunda-feira, quando navegava a 11 quilómetros a sul de El Hierro, informou esta segunda-feira à agência de notícias EFE um porta-voz do Resgate Marítimo espanhol.

O mesmo navio e o barco-patrulha Río Segura da Guarda Civil acompanharam, horas depois, uma segunda embarcação, que foi levada para o mesmo cais, em El Hierro.

Na embarcação estavam 58 homens subsaarianos que se encontravam a 15 quilómetros a sul de El Hierro, afirmaram as mesmas fontes.