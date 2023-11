A Câmara Municipal de Lisboa, em parceria com a EMEL e a Carris, vai disponibilizar transporte gratuito até à baixa da cidade aos lisboetas e turistas que deixem o carro nos parques de estacionamento da Ameixoeira e Campo Grande para tentar impedir o caos no trânsito provocado pelas compras de Natal. As viagens até ao centro da cidade serão feitas através de um shuttle com paragens no Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade e Rossio.

O serviço estará disponível de 30 de novembro a 23 de dezembro, de quinta-feira a domingo, entre as 15h00 e as 21h00, com partidas de 30 em 30 minutos. Segundo a autarquia, para usufruir deste serviço sem custos basta aceder ao parque de estacionamento onde estará um promotor da iniciativa. Os intervalos de partidas são de 30 minutos em dias úteis e de 20 minutos aos fins de semana e feriados.

Na apresentação da proposta do orçamento municipal para 2024, o vice-presidente do executivo liderado pela coligação PSD/CDS-PP, Filipe Anacoreta Correia, anunciou a a criação de “parques de estacionamento dissuasores” associados ao Cartão Navegante, o passe utilizado nos transportes públicos da cidade.

“Vamos permitir que as pessoas que têm os passes possam estacionar nestes pontos e depois alcançar transportes públicos”, explicou nos Paços do Concelho, descrevendo a iniciativa como uma “solução de intermodalidade”, permitindo às pessoas deixar o carro num destes parques e deslocar-se até ao centro da cidade de forma mais sustentável e sem os constrangimentos do trânsito e estacionamento. A iniciativa anunciada, que vai decorrer durante a época festiva — que atrai milhares de pessoas à baixa de Lisboa — segue a mesma lógica de dissuasão da utilização do automóvel em zonas centrais da capital.