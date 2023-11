Siga aqui o nosso liveblog da guerra Israel-Hamas

Uma das crianças libertadas pelo Hamas esta segunda-feira vestia uma camisola de Cristiano Ronaldo, no momento em que foi entregue pelos terroristas à Cruz Vermelha.

Nas imagens, divulgadas pelo Hamas, o pequeno Eitan Yahalomi, de 12 anos, veste uma camisola amarela e azul do clube Al Nassr, da Arábia Saudita, com o nome do avançado português.

???????????????? Hamas release a video of today’s hostage handover. pic.twitter.com/pPZ4452gS6 — Censored Men (@CensoredMen) November 27, 2023

Eitan foi libertado juntamente com mais dez reféns israelitas, oito deles crianças, no seguimento do acordo firmado entre Israel e o Hamas, naquele que foi quarto dia de cessar-fogo. O menino foi raptado, a 7 de outubro, do kibbutz Nir Oz, onde vivia com a família.