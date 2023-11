A polícia política venezuelana deteve esta quarta-feira um militante do partido Encuentro Ciudadano, após ter sido acusado de instigar ao ódio nas suas redes sociais, ao criticar o governo de Nicolás Maduro, noticiou o jornal espanhol, El País.

De acordo com o jornal, o Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (SEBIN) apareceu na casa do ativista, Nelson Piñero, por volta da meia-noite, sem mandado de busca, e entrou pela janela devido à resistência do deputado para abrir a porta.

O militante do partido da oposição foi transferido para a sede de Sebin em Naguanaga, a norte de Valência. A sua detenção foi tornada pública pela antiga candidata presidencial e fundadora do Encuentro Ciudadano, Delsa Solorzano no X.

Nuestro hermano Nelson Piñero está preso por opinar en sus redes sociales. Él hoy engrosa la lista de 300 prisioneros de conciencia en Venezuela.

Igualmente informamos que su cuenta de @X @Nelsonpvzla1 está en manos del SEBIN y NO de su familia. Solicitamos ayuda a @X para que… pic.twitter.com/KCNaSkcdI0 — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) November 26, 2023

“Hoje Nelson é mais um preso político desta ditadura que já prendeu 300 cidadãos por pensarem diferente”, lê-se na sua publicação.

A aliança política de oposição venezuelana, Plataforma Unitária, já condenou a medida judicial contra Piñero, criticando a ausência de um mandato tal como o argumento usado pelas força policiais para justificar o ato, que se centraram somente nas publicações feitas na rede social X (antigo Twitter) do militante, conta o La República.

Sigamos difundiendo la noticia y hagamos saber al mundo sobre el régimen de Venezuela , no hay libertad de expresión, alcemos la voz ante este abuso de poder.#dondeestanelson #liberenanelson — NelsonpVzla1 (@Nelsonpvzla1) November 22, 2023

Os restantes partidos de oposição fizeram um pedido de apoio a organizações humanitárias internacionais para que intercedessem pelo ativista e propuseram, tal como Solorzano, a documentar o caso para que possa ser usado contra o governo de Maduro, avançou, também, o El País.

Os familiares de Piñero — disse o seu filho num vídeo — já pediram ajuda a advogados da organização não-governamental (ONG) venezuelana Foro Penal (FP), defensora da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH).