A associação que vai gerir a Capital Europeia da Cultura Évora2027 deverá começar a funcionar “em finais de fevereiro” ou, “o mais tardar, em março” do próximo ano, estimou esta quinta-feira o presidente da câmara municipal.

Em declarações à agência Lusa, o autarca de Évora, Carlos Pinto de Sá, indicou que esta previsão depende da necessidade de o processo de criação da associação ter de passar pelo crivo do Tribunal de Contas.

“Se não tiver esse tipo de obrigações, eu diria que em finais de fevereiro, o mais tardar em março, a associação esteja constituída. Se tiver obrigações deste tipo, poderá demorar mais algum tempo”, apontou.

Pinto de Sá falava a propósito da associação que será responsável pelo programa cultural de Évora Capital Europeia da Cultura 2027, cuja criação foi aprovada no Conselho de Ministros de quinta-feira, pelo Governo.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, a Associação Évora 2027 “tem como fins a conceção, planeamento, promoção, execução e desenvolvimento do programa cultural do evento Évora Capital Europeia da Cultura 2027”.

Nas declarações à Lusa, o presidente do município disse que, após esta decisão do Executivo, terá que se aguardar pela divulgação do decreto-lei que cria a associação para se perceber quais os próximos passos.

“Já tínhamos os estatutos consensualizados na comissão executiva de Évora2027 e, agora, precisamos de ver se há necessidade ou não de os adequar àquilo que o Governo deliberou”, referiu.

Segundo o autarca, segue-se a aprovação dos estatutos da associação, os processos internos de adesão e participação em cada uma das entidades da comissão executiva e, depois, a assembleia geral decide os órgãos da associação.

“A assembleia geral, em princípio, de acordo com aquilo que era a nossa proposta, será constituída pelos membros da comissão executiva, mas temos que ver se o decreto-lei acompanha esta posição ou não”, notou.

Assinalando que a Câmara de Évora “é promotora principal” do evento e, por isso, “terá que ter um papel destacado na associação”, Pinto de Sá frisou que “o Governo terá também que ter os seus representantes”, pois “assegura o financiamento”.

“As outras instituições que constituem a comissão executiva estarão também presentes, de acordo com aquilo que foi consensualizado”, sublinhou.

Quanto ao financiamento, o autarca disse esperar que uma parte do total dos cerca de 49 milhões de euros previstos para a Capital Europeia da Cultura Évora2027 seja transferida para a associação em 2024.

“Está em curso também um financiamento por via dos fundos da União Europeia, mas ainda não sabemos exatamente como é que vai funcionar e em que moldes”, acrescentou.

Évora foi nomeada Capital Europeia da Cultura em 2027, juntamente com Liepaja, na Letónia.

Com um total de cerca de 49 milhões de euros, a dotação financeira de Évora2027 é composta por 15 milhões do Orçamento do Estado, 10 milhões de fundos europeus, quatro milhões do Turismo, cinco milhões para territórios envolventes e os restantes 15 milhões são subscritos pelo município e parceiros.

A Comissão Executiva Évora2027 é liderada pela Câmara de Évora e integra a Direção Regional de Cultura do Alentejo, Universidade de Évora, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo, Turismo do Alentejo — ERT, Fundação Eugénio de Almeida e Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo.