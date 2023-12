O secretário-geral da ONU, António Guterres, “lamenta profundamente” o recomeço das operações militares em Gaza após vários dias de tréguas, numa mensagem publicada esta sexta-feira na rede social X (antigo Twitter).

“Ainda tenho esperança de que seja possível renovar a pausa que tinha sido estabelecida. O recomeço das hostilidades só vem demonstrar a importância de um verdadeiro cessar-fogo humanitário”, acrescentou António Guterres, algumas horas depois de o exército israelita ter retomado os bombardeamentos na Faixa de Gaza.

I deeply regret that military operations have started again in Gaza.

I still hope that it will be possible to renew the pause that was established.

The return to hostilities only shows how important it is to have a true humanitarian ceasefire.

